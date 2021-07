Puma: Aktie nach Prognoseerhöhung kurz auf Rekordhoch – Viel Fantasie steckt jedoch nicht mehr drin

Der Sportartikelhersteller Puma hebt nach einem erfolgreich verlaufenen zweiten Quartal seine Ziele für 2021 an. Das Management erwartet nun für das Geschäftsjahr währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von mindestens 20 Prozent, wie Puma am Freitag in Herzogenaurach mitteilte. Bisher hatte der Konzern unter Ausklammerung von Währungseffekten ein Erlöswachstum im mittleren Zehnerprozentbereich in Aussicht gestellt.

Für das operative Ergebnis im Gesamtjahr peilt die Firma nunmehr einen Wert zwischen 400 Millionen und 500 Millionen Euro an, hier hatte Puma bislang lediglich eine qualitative Prognose abgegeben und eine deutliche Verbesserung angepeilt. Für das Konzernergebnis geht Puma unverändert davon aus, dass sich dieses im Jahr 2021 ebenfalls deutlich verbessern wird.

Im zweiten Quartal konnte Puma vorläufigen Berechnungen zufolge seinen Umsatz dank einer starken Nachfrage insbesondere in Nordamerika mit knapp 1,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppeln. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel mit rund 109 Millionen Euro positiv aus, hier hatte Puma im zweiten Quartal 2020 noch ein Minus von 115 Millionen Euro hinnehmen müssen.

Werbung Knock-Outs zur Puma Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Die Aktie ist im vorbörslichen Handel nach den vorgelegten Zahlen kurz auf ein Rekordhoch gestiegen, jedoch schnell wieder zurückgekommen. Nach der erreichten Marke von 105 Euro schmolzen die Kursgewinne in den Papieren der Herzogenauracher aber auf unter ein Prozent zusammen.

dpa-AFX

___________________________________________________________________

onvista-Redaktion: Die Zahlen, die der Sportartikelhersteller heute vorlegt, sind toll, jedoch auch so vom Markt erwartet gewesen. Strategie, Markenaufstellung und die Erholung von der Corona-Krise stimmen, jedoch hat die Aktie seit dem Crash bereits einen gewaltigen Lauf hinter sich. Gewinnmitnahmen werden zunehmend wahrscheinlicher. Investierte Anleger lassen die Aktie laufen, Neueinsteiger warten auf einen deutlicheren Rücksetzer als Gelegenheit.

Titelfoto: 2p2pla/shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Kreditvergleich 2020 – So finden Sie den besten Kredit!