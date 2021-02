Puma gibt Dividende bekannt

Der Sportartikelhersteller Puma SE (ISIN: DE0006969603) wird der virtuellen Hauptversammlung am 5. Mai 2021 eine Dividende von 0,16 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen. Im Vorjahr wurde keine Dividende bezahlt. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 30,3 Prozent des Konzernergebnisses. Gemäß der Dividendenpolitik sollen 25 Prozent bis 35 Prozent des Konzernergebnisses ausgeschüttet werden.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 87,16 Euro entspricht der Vorschlag einer aktuellen Dividendenrendite von 0,18 Prozent. Die Umsätze sanken im Geschäftsjahr 2020 währungsbereinigt um 1,4 Prozent auf 5,23 Mrd. Euro (-4,9 Prozent in der Berichtswährung Euro), wie am Mittwoch berichtet wurde. Im vierten Quartal 2020 kletterten die Umsätze währungsbereinigt um 9,1 Prozent auf 1,52 Mrd. Euro (+2,8 Prozent in der Berichtswährung Euro).

Das operative Ergebnis (EBIT) betrug 209 Mio. Euro (Vorjahr: 440 Mio. Euro) und das Konzernergebnis 78,9 Mio. Euro (Vorjahr: 262,4 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 Euro (Vorjahr: 1,76 Euro).

Zum jetzigen Zeitpunkt sind immer noch etwa 50 Prozent der Einzelhandelsgeschäfte, die Puma-Produkte in Europa verkaufen, aufgrund verschiedener Maßnahmen und Restriktionen geschlossen. Der Vorstand erwartet, dass das erste Quartal 2021 und auch der Beginn des zweiten Quartals stark negativ beeinträchtigt sein werden. Bis zum Ende des zweiten Quartals wird eine Erholung und im dritten und vierten Quartal eine starke Verbesserung erwartet.

Zu den Marken des Sportartikelherstellers gehören Puma, Cobra Puma Golf sowie stichd. Puma mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach wurde 1948 gegründet und vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit rund 14.300 Mitarbeiter. Die Aktie ist seit Juni 2018 wieder im MDAX vertreten.

Redaktion MyDividends.de