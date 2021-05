Puma: Kering platziert seine Anteile am Markt – folgt nach der Haltefrist auch noch der Rest?

Der Luxusgüterkonzern Kering reduziert seine Beteiligung an Puma weiter. Das setzt die Papiere des Sportartikelherstellers im heutigen Handel unter Druck. Er platzierte rund 8,9 Millionen Aktien, was einem Anteil von 5,9 Prozent entspricht, zu einem Stückpreis von 90,30 Euro. Damit hält der ehemalige Mehrheitseigner noch rund vier Prozent an Puma. Für diese Anteile gilt eine Haltefrist von 90 Tagen.

Am späten Vormittag stand ein Minus von über zwei Prozent auf 91,62 Euro für die Puma-Papiere zu Buche, was den letzten Platz im MDax bedeutete. Mit 94,86 Euro hatten sie am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht.

Commerzbank-Analyst Andreas Riemann geht davon aus, dass die letzten Anteile nach der 90-Tage-Frist ebenfalls zum Verkauf stehen könnten. Derweil halte der Großaktionär Artemis noch knapp 29 Prozent an Puma. Die Holding der französischen Milliardärsfamilie Pinault ist auch mit 41 Prozent an Kering beteiligt. Anleger sollten bei deutlichen Puma-Kursverlusten zugreifen, empfiehlt Riemann.

