QInsure in Queensland (Australien) und FINEOS unterzeichnen Cloud-Absichtserklärung

FINEOS Corporation (ASX:FCL), der marktführende Anbieter von Gruppen- und individuellen Kernsystemen für die Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung, gab heute bekannt, dass er eine Absichtserklärung (HoA) mit QInsure, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der QSuper Group, einer der größten und angesehensten Pensionskassen Australiens, abgeschlossen hat. Damit wird die Absicht der Hochstufung des FINEOS Claims-Systems von QInsure auf die SaaS-Ausgabe von FINEOS Claims auf der von AWS gesteuerten FINEOS-Plattform signalisiert.

QInsure hat FINEOS Claims im September 2019 implementiert und live-geschaltet. Seitdem wird die mitgliederorientierte Fallbearbeitung über verbesserte, integrierte und automatisierte Prozesse abgewickelt und der Arbeitsablauf deckt Lebens-, Dauer- und Vollinvaliditäts- (TPD) sowie Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Zu den Hauptmerkmalen des Programms gehörten automatisierte Zahlungsberechnung und der FINEOS Financial Services Council (FSC) Code of Practice-Geschäftsinhalt, der Fallmanager bei der Erfüllung des Versicherungsversprechens und Einhaltung aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen unterstützt.

In einem Kommentar zu dieser Geschäftsbeziehung sagte der CEO von QInsure Phil Fraser: „Unsere Partnerschaft mit FINEOS dehnt sich immer weiter aus und wir profitieren nun von den Vorteilen des FINEOS Claims-Systems. Dazu gehören gestraffte Fallbearbeitungsverfahren, die unsere Fallmanager in die Lage versetzen, sich auf ausgezeichnete Ergebnisse für QSuper-Mitglieder zu konzentrieren. Wir freuen uns sehr über die fortgesetzte Zusammenarbeit mit FINEOS, um die Flexibilität unserer Organisation, das digitale Kundenerlebnis und hervorragende Dienstleistungsqualität sicherzustellen.“

Fraser ergänzte: „Auch wenn unsere Partnerschaft mit FINEOS noch relativ neu ist, hat sich dieses Unternehmen bereits als zuverlässiger und geschätzter Partner erwiesen. Wir werden im Rahmen dieser Absichtserklärung eng mit FINEOS zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die APRA (Australian Prudential Regulation Authority) unseren Ansatz unterstützt.“

Michael Kelly, CEO von FINEOS, sagte abschließend: „QInsure ist ein fabelhafter Partner, denn es ist immer bestrebt, die besten Ergebnisse für seine Mitglieder zu erzielen. Wir sind sehr gespannt auf die nächste Phase unserer Zusammenarbeit mit einem der angesehensten Fonds in Australien. Die Umstellung auf die FINEOS-Plattform ist eine spannende Gelegenheit für FINEOS und unsere Kunden in Australien und Neuseeland. Die erfolgreiche Abwicklung dieses Übergangs ist ein wichtiges strategisches Ziel für FINEOS. Unsere nordamerikanischen Kunden haben unsere SaaS-basierten Lösungen der FINEOS-Plattform im Lauf der letzten 3 bis 4 Jahre angenommen, und in den USA und Kanada sind wir jetzt schon seit über drei Jahren ein ausschließlich in der Cloud operierender Anbieter.“

Im vergangenen Jahr erzielte FINEOS Neuverkäufe von Kernlösungen auf der FINEOS-Plattform in Rekordhöhe, und wir sehen heute ein sehr verbreitetes Interesse an Cloud-Lösungen in Australien und Neuseeland. Covid-19 hat die digitale Transformation in der Branche für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung beschleunigt, und Versicherungsträger möchten sich auf Cloud-Computing umstellen, um flexible, moderne Geschäftsmodelle zu verwirklichen, mit denen von jedem beliebigen Standort aus gearbeitet, eingekauft und Kundendienst in Anspruch genommen werden kann.

In den letzten 6 Jahren hat FINEOS mehr als 100 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung investiert, um die FINEOS AdminSuite, ein durchgängiges SaaS-basiertes Kernverwaltungssystem für die Lebens-, Unfall und Krankenversicherung, zu entwickeln, das die Verwaltung von Policen, Fakturierung und Fallbearbeitung umfasst. FINEOS wurde 2019 an der ASX notiert. Im August 2020 übernahm das Unternehmen Limelight, einen im Silicon Valley ansässigen SaaS-Anbieter von QUR-Software (Quote, Underwrite, Rating) für Gruppen- und freiwilligen Versicherungsschutz in den USA.

FINEOS pflegt etablierte und zuverlässige Beziehungen zu einigen der größten und angesehensten Versicherungsträger in der Region Australien-Neuseeland. Wir sind stolz auf ein sehr starkes lokales Team mit einer beneidenswerten Leistungs- und Kundendienstgeschichte und wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit QInsure.“

Über FINEOS Corporation Limited

FINEOS ist ein führender Anbieter von Kernsystemen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer weltweit. Zu seinen Kunden zählen sechs der größten Lebensversicherungsträger in Australien sowie sieben der zehn größten Träger von Gruppen-Lebens- und -Krankenversicherungen in den USA. Mit Mitarbeitern und Niederlassungen auf der ganzen Welt wächst FINEOS weiterhin schnell und arbeitet dabei mit innovativen, fortschrittlichen Versicherungsträgern in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum zusammen.

Die FINEOS-Plattform bietet Kunden eine vollumfängliche, durchgängige Kernverwaltung für Versicherungspolicen und beinhaltet das Kernprodukt FINEOS AdminSuite sowie die Zusatzprodukte FINEOS Engage zur Unterstützung des digitalen Engagements und FINEOS Insight für Analysen und Berichte.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.FINEOS.com

Über QInsure

QInsure wurde gegründet, um Gruppen-Lebensversicherungen ausschließlich für QSuper bereitzustellen und QSuper-Mitgliedern im Rahmen ihres Pensionsplans Lebensversicherungsleistungen zu bieten.

QInsure, das erste Versicherungsunternehmen, das von einer Pensionskasse in Australien gebildet wurde, wurde am 29. Juli 2015 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von QSuper Limited gegründet und stellt seit dem 1. Juli 2016 Lebensversicherungspolicen aus. Das Unternehmen unterhält ASFL- und APRA-Lizenzen, um als Versicherungsunternehmen operieren zu können, sowie ein unabhängiges Board of Directors und Executive Leadership Team.

Über QSuper

QSuper entstand durch ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz im Jahr 1912, das zur Gründung der heute als QSuper Group bekannten Organisation führte.

Mit den Jahren hat QSuper expandiert und ist mittlerweile die Pensionskasse für alle derzeitigen und früheren Beamten sowie deren Ehepartnern in Queensland. Heute ist das Unternehmen die größte Pensionskasse in Queensland und eine der größten in Australien. QSuper hat sein Angebot an Produkten und Dienstleistungen kontinuierlich erweitert. Der Kundenstamm umfasst mehr als 585.000 Mitglieder mit über 113 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen.

Nach der Verabschiedung eines Gesetzes im Jahr 2016, das die Beitrittsbeschränkungen der Pensionskasse aufhob, war QSuper ab dem 1. Juli 2017 in der Lage, mehr Australiern die Erfahrung des QSuper-Gefühls zu bieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://qsuper.qld.gov.au/

