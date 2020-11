QUALCOMM - Kursexplosion nach Zahlen

QUALCOMM Inc. - WKN: 883121 - ISIN: US7475251036 - Kurs: 128,970 $ (NASDAQ)

Qualcomm übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,45 USD die Analystenschätzungen von 1,17 USD. Der Umsatz liegt mit 6,5 Mrd. USD über den Erwartungen von 5,94 Mrd. USD.

Barclays erhöht Kursziel für QUALCOMM von $120 auf $135. Equal Weight.

Bernstein erhöht Kursziel für QUALCOMM von $135 auf $165. Outperform.

Quelle: Guidants News

Die Qualcomm-Aktie reagiert im frühen europäischen Handel sehr positiv auf diese Zahlen. Gestern schloss die Aktie bei 128,97 USD. Aktuell (9.30 Uhr) wird sie von der Citi bei 147,57 USD getaxt.

Die Qualcomm-Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally. Im Januar 2020 näherte sie sich ihrem alten Allzeithoch vom 31. Dezember 1999 bei 100,12 USD stark an. Sie drehte noch einmal nach unten ab und setzte bis18. März 2020 auf ein Tief bei 58,00 USD zurück.

Seitdem befindet sich der Wert in einer steilen Rally. Am 30. Juli brach er mit einem großen Aufwärtsgap über das alte Allzeithoch nach oben aus. Anschließend kletterte er bis 14. Oktober auf ein Rekordhoch bei 132,42 USD. Nach diesem Hoch setzte die Aktie zurück und näherte sich dem Aufwärtstrend seit März an.

Zuletzt wurde die Aktie bereits wieder gekauft und kletterte gestern fast an den kurzfristigen Abwärtstrend. Diesen wird sie heute vermutlich deutlich überspringen, ebenso das Allzeithoch.

Jetzt noch kaufen?

Mit dem außerbörslichen Kurssprung springt die Aktie über eine erste Zielzone zwischen 142,50-143,00 USD und nähert sich einer zweiten bei 153,37 USD schon deutlich an (siehe: QUALCOMM - Wie steht es um den Technologiekonzern?) Damit hat der Wert kurzfristig noch etwas Potenzial nach oben. Allerdings ist diese bereits zum Großteil ausgeschöpft. Daher erscheint es vernünftig, an dieser Stelle eher an Gewinnmitnahmen zu denken als an einen Neueinstieg. Ein Rücksetzer an das alte Allzeithoch bei 132,42 USD kann nämlich jederzeit starten. Anschließend bestünde allerdings die Chance auf eine weiter Aufwärtsbewegung in Richtung 160-165 USD. Ein Rückfall unter das letzte Konsolidierungstief bei 121,05 USD wäre allerdings ein deutlicher Rückschlag für die Bullen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)