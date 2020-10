RBC belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Das Bestellvolumen des Essenslieferdienstes habe sich im dritten Quartal nochmal beschleunigt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Damit dürften die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2020 weiter steigen./edh/ajx

