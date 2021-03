RBC belässt Tesla auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Tesla auf "Sector Perform" belassen. Analyst Joseph Spak traut dem Elektroautobauer laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie im ersten Geschäftsquartal einen Absatz von 170 000 Fahrzeugen zu - das wäre ein Anstieg um 92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seine ursprüngliche Prognose habe indes bei 182 000 Fahrzeugen gelegen. Für das Jahr gehe die Konsensschätzung von 831 0000 Fahrzeugen aus. Wegen der Halbleiterknappheit, mit der die ganze Autobranche kämpfe, sehe er hier aber Risiken./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 14:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 14:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.