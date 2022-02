RHEINMETALL - Irrer Kurssprung

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 149,250 € (XETRA)

Nach der Ankündigung, dass Deutschland in den nächsten Jahren 100 Mrd. EUR in eine bessere Ausstattung der Bundeswehr investieren will, ziehen heute Morgen die Rüstungsaktien stark an. Eine davon ist Rheinmetall. Die Aktie schloss am Freitag noch bei 107,00 EUR und eröffnete heute Morgen bei 160,00 EUR. Auf L&S wurde die Aktie vorbörslich sogar bei 170,00 EUR gehandelt. Aktuell werden die Gewinne aber deutlich kleiner. Aktuell notiert der Wert bei 137,75 EUR.

Damit notiert er aber immer noch deutlich über seinem bisherigen Allzeithoch bei 119,35 EUR aus dem April 2018. Damit wird die langfristige Aufwärtsbewegung bestätigt.

Mit diesem Ausbruch deutet sich eine weitere Rally an. Diese kann in den nächsten Jahren sogar zu Kursen um 300 EUR führen. Allerdings ist vorher mit einem Rücksetzer in Richtung 119,35 EUR zu rechnen. Ein Rückfall unter 107,00 EUR wäre allerdings ein klar negatives Zeichen für die Bullen.

Eine Anmerkung noch an dieser Stelle: Investitionen in Rüstungsfirmen sind grundsätzlich und gerade jetzt auch ein moralisches Thema. Dieses Thema sollte aber jeder Anleger und Trader für sich selbst entscheiden. Die obige Kommentierung enthält keine Wertung im Hinblick auf dieses moralische Thema.

Zusätzlich lesenswert:

DEUTSCHE BANK - Aufwärtstrend vor dem Aus

SAP - Weiterer Abverkauf droht

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 15 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Rheinmetall

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)