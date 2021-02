Roboterkampffahrzeug Type-X von Milrem Robotics auf der Ausstellung IDEX 2021 vorgestellt

Milrem Robotics, der führende Entwickler für autonome und Robotersysteme, wird sein Roboterkampffahrzeug Type-X erstmalig auf der IDEX 2021 ausstellen.

The Type-X RCV is designed to support mechanized units and will become an intelligent wingman to main battle tanks and infantry fighting vehicles.

Das Type-X wurde entwickelt, um mechanisierte Truppen zu unterstützen und gestaltet sich als intelligenter „Flügelmann“ für Kampfpanzer und Schützenpanzer. Es wird in der Lage sein, die gefährlichsten Aufträge und Positionen zu übernehmen und dazu beitragen, das tödliche Risiko zu minimieren.

Das Roboterkampffahrzeug (RCV) kann mit einer Kanone der Größe von bis zu 50 mm ausgestattet werden und wird daher gleiche oder überlegene Feuerkraft und taktische Nutzung für eine mit Schützenpanzern ausgestattete Truppe bieten.

„Das RCV Type-X bietet ein Mittel, um feindliche Defensivstellungen mit minimalem Risiko für eigene Truppen zu durchbrechen. Wenn ein RCV verloren geht, liefert die Ersatzbeschaffung lediglich eine logistische Randnotiz. Jedoch Leben könnten somit gesichert werden”, so Kuldar Väärsi, CEO von Milrem Robotics.

Das RCV von Milrem Robotics wird über intelligente Funktionen, wie etwa Einweisungsfunktion, Wegpunktnavigation und Hinderniserkennung verfügen. Künstliche Intelligenz wird ebenfalls Bestandteil der Algorithmen sein. Die wahre Innovation wird jedoch der vollständig neuartige und innovative Ansatz von Milrem sein, Remote Controlled Operations (RCO) bei höheren Geschwindigkeiten zu ermöglichen.

Die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird 80 km/h auf befestigten Wegen und 50 km/h im Gelände betragen. Das geringe Gewicht von 12 Tonnen des Type-X und seine hohe Leistungsfähigkeit mit effizienter Energieverwaltung bieten eine überlegene Geländegängigkeit. Seine niedrige Höhe von 2,2 m und ein Heckmotor sorgen für eine geringe visuelle und Wärmesignatur.

Um das RCV Type-X zur Unterstützung von abgesetzten Truppen zu entwickeln, nutzte Milrem Robotics seine Kenntnisse, die aufgrund der Entwicklung seines unbemannten Bodenfahrzeugs TheMIS gewonnen wurden, das von zehn Ländern, darunter sieben NATO-Mitglieder, erworben wurde: Frankreich, Norwegen, das Vereinigte Königreich, Deutschland, die Niederlande, Estland und die Vereinigten Staaten.

Milrem Robotics ist das führende europäische Robotikunternehmen und ein autonomer Systementwickler. Das Unternehmen leitet iMUGS – ein 32,6-Millionen-Euro-Projekt, das im Rahmen des European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) der Europäischen Kommission finanziert wird, um ein europaweit standardisiertes, unbemanntes Bodensystem zu entwickeln.

Das Fahrzeug wird am Stand B18 von John Cockerill in Halle 12 ausgestellt.

Betrachten Sie das Type-X-Video: https://youtu.be/jQg4PLCZLdY

