Roche erreicht in Phase-III-Studie zu Corona-Medikament das Ziel

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche hat zusammen mit seinem Partner Regeneron die gesteckten Studienziele mit einem Antikörper-Cocktail gegen das Corona-Virus erreicht. Bei der Studie ging es darum, das Risiko und die Belastung durch Covid-19-Infektionen bei Haushaltskontakten von Infizierten zu verringern. Wie Roche am Montag in Basel mitteilte, senkte die Gabe von Casirivimab und Imdevimab das Risiko symptomatischer Infektionen um 81 Prozent. Bei Patienten mit einer symptomatischen Infektion klangen zudem die Symptome im Durchschnitt innerhalb einer Woche ab, verglichen mit drei Wochen in der Placebo-Gruppe. Die Ergebnisse der Studie würden den Zulassungsbehörden so bald wie möglich überreicht, hieß es weiter./hr/mis