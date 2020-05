Roku will bis zu 500 Millionen US-Dollar aufnehmen

Nach dem Quartalsbericht zum ersten Quartal will die Streaming-TV-Plattform Roku nun etwa 500 Millionen US-Dollar an frischem Kapital aufbringen. In den kürzlich eingereichten Regulierungspapieren sagte das Unternehmen, es habe mit Morgan Stanley und Citigroup eine Vereinbarung abgeschlossen, um bis zu 4 Millionen Aktien an der Börse zu verkaufen.

Bei dem Geschäft handelt es sich nicht um ein sekundäres Angebot, das öffentlichen Investoren offen steht; diese Vereinbarung ist eine Art Privatplatzierung. Hier erfährst du, was Investoren wissen müssen.

Bis zu 500 Millionen US-Dollar

Roku sagt, dass sie den Nettoerlös für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden werden, was laut dem Prospekt die Rückzahlung von Schulden, Kapitalausgaben oder Übernahmen umfassen kann. Das Unternehmen hat keine laufenden Verpflichtungen oder Vereinbarungen bezüglich Übernahmen oder Investitionen. Auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktie am 12. Mai schätzt Roku, dass der maximale Bruttoerlös aus dem Geschäft bis zu 508,6 Millionen US-Dollar vor Berücksichtigung von Gebühren und anderen Ausgaben betragen könnte.

Das Unternehmen wird bei der Festlegung, wie viele Aktien es verkauft, über einen beträchtlichen Ermessensspielraum und Flexibilität verfügen, und die Banken werden eine Provision von 2 % für alle Aktien erhalten, bei deren Verkauf sie helfen. Es ist kein Mindestbetrag erforderlich, so dass Roku noch nicht festgelegt hat, wie viel es letztendlich aufbringen wird.

Sparen für schlechte Zeiten

Am Ende des ersten Quartals hatte Roku 590 Millionen US-Dollar in bar in der Bilanz, was bedeutet, dass das Unternehmen diese Reserven bei hohen Kursen der neu emittierten Aktien fast verdoppeln könnte. Das Unternehmen zog 70 Millionen US-Dollar aus seinen Darlehen zurück, was CFO Steve Louden als “umsichtigen Schritt angesichts der aktuellen Finanzmarktbedingungen” bezeichnete. Roku stehen weitere 30 Millionen US-Dollar aus der Kreditfazilität von 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Die COVID-19-Pandemie führt zu einer beispiellosen makroökonomischen Unsicherheit. Während die Krise zu höheren Einschaltquoten und Internet-Engagement führt, während alle zu Hause bleiben, ist die Kehrseite der Medaille, dass die Werbetreibenden anfangen, weniger auszugeben. Die Monetarisierung des gestiegenen Engagements wird nicht so einfach sein, zumal die Werbeeinnahmen den Großteil des Plattformsegments von Roku ausmachen.

Roku räumte letzte Woche ein, dass es im März, als sich das Coronavirus weltweit ausbreitete, einen Anstieg bei den Absagen von Video-Werbekampagnen gab. Wie zu erwarten war, stornieren Werbetreibende aus Sektoren, die von der Pandemie besonders hart betroffen sind - unter anderem Reisen, Restaurants und Theater - Werbekampagnen, weil die Verbraucher in diesen Branchen derzeit nicht viel Geld ausgeben.

Angesichts der vor uns liegenden Unsicherheiten ist es ein kluger Schachzug, jetzt Geld zu beschaffen, um das finanzielle Risiko zu verringern. Darüber hinaus bietet die Beschaffung von Eigenkapital anstelle von Fremdkapital auch Flexibilität, da dieses Geld nicht zurückgezahlt werden muss, und die Verwässerung minimal sein wird, da die Aktie derzeit zu einer hohen Bewertung gehandelt wird. Außerdem muss Roku nicht noch mehr Schulden aufnehmen, als es bereits hat (167 Millionen US-Dollar).

Dieser Artikel wurde von Evan Niu auf Englisch verfasst und am 14.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.The Motley Fool besitzt und empfiehlt Roku.

