ROUNDUP/Aktien New York: Anleger warten nach Vortagesrally ab

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich am Dienstag nach der Vortagesrally kein klarer Trend herausgebildet. Während die Standardwerte überwiegend auf der Stelle traten, legten die Tech-Aktien zumeist ein wenig zu.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 33 844,79 Punkte nach. Am Montag hatte sich der US-Leitindex ein gutes Stück von seiner verlustreichen Vorwoche erholt und 1,8 Prozent höher geschlossen. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 notierte am Dienstag minimal im Plus bei 4227,99 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,28 Prozent auf 14 176,69 Punkte zu und blieb damit in der Nähe seines jüngsten Rekordhochs von gut 14 205 Zählern. Die US-Wirtschaft hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank (Fed) von dem schweren Einbruch in der Corona-Pandemie erholt. Allerdings fallen die Fortschritte unstetig aus, heißt es in einer schriftlichen Erklärung von Zentralbankchef Jerome Powell. Das Dokument enthält Ausführungen zu einer öffentlichen Anhörung vor dem US-Parlament, die im Handelsverlauf stattfinden wird. Powell versuche die Märkte zu beruhigen, dass der Inflationsanstieg vorübergehender Natur sei, schrieb Analystin Sophie Griffiths vom Broker Oanda. Nachdem die Fed aber in der vergangenen Woche nach ihrer Zinssitzung mit Signalen für eine womöglich schon frühere Straffung der Geldpolitik überrascht habe, sei es gut möglich, dass sich die Investoren von der Rhetorik der Fed erst einmal nicht mehr so leicht beeinflussen ließen. Unter den Favoriten im Dow stiegen die Aktien von Microsoft um 0,6 Prozent auf 264,18 US-Dollar. Nur gut 1 Dollar fehlen und der Börsenwert des Software-Giganten würde erstmals die Marke von Zwei-Billionen-Dollar hinter sich lassen. Wertvollster US-Konzern ist derzeit der Elektronikriese Apple mit einem Marktwert von klar über zwei Billionen Dollar. Der Online-Händler Amazon und die Google-Mutter Alphabet liegen hinter Microsoft. Auf den weiteren Plätzen folgen das Online-Netzwerk Facebook, die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway und der Elektroautobauer Tesla . Nach einer Aktienplatzierung sprangen die Aktien von Gamestop um gut neun Prozent hoch. Der Videospiele-Händler will die Einnahmen für Wachstumsinvestitionen nutzen sowie zur Stärkung der Bilanz./la/eas