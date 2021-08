ROUNDUP/'Bild': Unmut in Fraktion über Umfragewerte für Union und Laschet

BERLIN (dpa-AFX) - In der Online-Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag ist Unmut über die Umfragewerte von CDU/CSU und Kanzlerkandidat Armin Laschet laut geworden. Die "Bild"-Zeitung berichtete am Freitag unter Bezug auf Teilnehmerkreise der Sitzung, die Düsseldorfer Abgeordnete Sylvia Pantel habe Laschet aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen, wenn in zwei Wochen die Umfragen nicht besser würden. Sie wurde demnach mit den Worten zitiert: "Es ist besser, kurz und schmerzhaft zu reagieren, als gemeinsam unterzugehen."

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen bekam Pantel scharfen Gegenwind insbesondere von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und Ex-CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Von Abgeordneten hieß es aber auch, dass die Lage problematisch sei und von Laschet nun endlich etwas kommen müsse, sähen praktisch alle Abgeordneten so.

Auf Anfrage nach ihren Äußerungen erklärte Pantel über ihr Büro: "Ich unterstütze unseren Kanzlerkandidaten, morgen beginnt die heiße Phase des Wahlkampfes, und wir werden gemeinsam alles für den Erfolg der Union tun."

Nachdem die Union in Umfragen teils nur noch knapp vor der SPD liegt, ist Laschet in der Union unter Druck. An diesem Samstag will die Unionsspitze mit einer zentralen Auftaktveranstaltung in Berlin in die Schlussphase zur Bundestagswahl am 26. September starten. Dabei werden Reden von Laschet, CSU-Chef Markus Söder und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet./bk/DP/jha