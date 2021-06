ROUNDUP: Österreichische Industrieholding Pierer will Anteil an Leoni erhöhen

WELS (dpa-AFX) - Der österreichische Leoni-Hauptaktionär will seinen Anteil am Automobilzulieferer aufstocken. Die Pierer Industrie AG kündige am frühen Dienstagabend ein Kaufangebot für bis zu knapp zehn Prozent des Aktienkapitals an.

Der Angebotspreis liegt mit 12,50 Euro pro Aktie unter dem Kurs, den die Aktie vor Vorlage des Angebots erreicht hatte - der lag bei 13,40 Euro. Trotz des mauen Angebots machten die Anteilscheine einen Sprung um knapp 2 Prozent nach oben. Auf der Handelsplattform Tradegate lagen sie zuletzt nur etwas darunter. Die KTM-Mutter Pierer hält derzeit rund 15 Prozent an dem Industriekonzern, der in den letzten Jahren kontinuierlich an Marktwert verloren hat. Am Abend meldete sich Leoni selbst zu Wort. Der Vorstand habe die Mitteilung von Pierer zur Kenntnis genommen, hieß es. Aufsichtsrat und Vorstand "werden dieses Angebot nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage prüfen und gemäß den Anforderungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes eine begründete Stellungnahme dazu abgeben."/fba/he/he