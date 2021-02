ROUNDUP: Softwareanbieter Nemetschek kann in der Krise weiter auf Bauboom setzen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek kommt in der Corona-Krise weiter glimpflich davon. Der Umsatz legte 2020 um 7,2 Prozent auf 596,9 Millionen Euro zu, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in München auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. "Auch wenn die Auswirkungen der globalen Corona-Krise weiterhin spürbar sind, konnten wir das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich abschließen und unsere Marktposition weiter ausbauen", sagte Nemetschek-Chef Axel Kaufmann. Der Manager geht auch für 2021 von weiterem Wachstum aus.

Die Aktie des Unternehmens lag am Mittag mit rund 2,4 Prozent bei 59,55 Euro im Minus. Das Unternehmen komme vergleichsweise gut mit dem Gegenwind der Corona-Pandemie klar, schrieb Baader-Bank-Analyst Knut Woller. Allerdings lasse die hohe Bewertung der Aktie keinen Raum für Fehler und so dürften sich Anleger auf leicht verfehlte Erwartungen beim operativen Ergebnis konzentrieren. Die Ansprüche der Investoren an das Wachstum 2021 hätten sich zuletzt schon deutlich reduziert.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs im vergangenen Jahr um 4 Prozent auf 172,3 Millionen Euro. Die operative Marge (Ebitda) lag mit 28,9 Prozent am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 28 bis 29 Prozent. Im vierten Quartal habe das Unternehmen wieder verstärkt investiert, um unter anderem das zukünftige Wachstum anzukurbeln, hieß es. Ein Teil der Kosten war dabei einmaliger Natur. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis wären noch etwas stärker gewachsen, hätten Wechselkurseffekte nicht belastet.

Die Nemetschek-Aktie war nach dem Corona-Crash im vergangenen Frühjahr zügig wieder geklettert und hatte Anfang Juni bei 74,35 Euro ein neues Hoch markiert. In der Folge dümpelte das Papier aber meist im Bereich zwischen 60 und 70 Euro und war ab Dezember wieder deutlicher darunter gefallen. Nemetschek ist aktuell an der Börse rund 6,6 Milliarden Euro schwer./men/mne/jha/