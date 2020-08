ROUNDUP: Steinmeier ruft Lukaschenko zu Dialog und Friedfertigkeit auf

BERLIN/MINSK (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den mit allen Mitteln um seine Macht kämpfenden Staatschef von Belarus, Alexander Lukaschenko, zum Dialog mit der Opposition aufgerufen. Zugleich appellierte er an den Machthaber und das bislang zu ihm stehende Militär, auf Gewalt gegen die zu Hunderttausenden auf die Straße gehenden Bürger zu verzichten. "Ich appelliere an Präsident Lukaschenko, den Weg des Gesprächs zu gehen. Nicht auf Gewalt zu setzen, sondern auf Dialog", sagte Steinmeier am Montag in Berlin. Das Militär solle "sich nicht durch Gewalt gegen das eigene Volk versündigen".

Seit Tagen gibt es in Belarus Massenproteste gegen die Staatsführung um den Langzeit-Machthaber Lukaschenko. Sicherheitskräfte gingen mit brutaler Gewalt gegen Demonstranten und friedliche Bürger vor. Bei einem Protestmarsch hatten am Sonntag Hunderttausende Menschen den Rücktritt Lukaschenkos und die Freilassung der politischen Gefangenen gefordert.

Die Nachrichten und Bilder aus Belarus seien "dramatisch und bewegend zugleich", sagte Steinmeier vor Beginn einer Konferenz zur Ethik der Digitalisierung im Schloss Bellevue. Er bewundere den Mut der Demonstrierenden am Wochenende nach der Gewalt der vergangenen Tage. "Die Menschen dieses leidgeprüften, aber stolzen Landes verdienen unsere Solidarität und Unterstützung", betonte Steinmeier./sk/DP/jha