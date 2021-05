Royal Bank of Canada hält Dividende stabil

Die Royal Bank of Canada (ISIN: CA7800871021, TSE: RY) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 1,08 CAD an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 24. August 2021 (Record date: 26. Juli 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 4,32 CAD. Beim derzeitigen Börsenkurs von 126,00 CAD (Stand: 27. Mai 2021) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,43 Prozent. Der Konzern zahlt seit dem Jahr 1870 Dividenden an seine Aktionäre. Im zweiten Quartal 2021 lag der Nettogewinn bei 4 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,5 Mrd. CAD), wie ebenfalls am 27. Mai berichtet wurde. Der Konzern beschäftigt über 86.000 Mitarbeiter und betreut weltweit rund 16 Mio. Kunden. Die Aktie ist an der Börse in Toronto gelistet und liegt seit Jahresanfang 2021 mit 20,47 Prozent im Plus (Stand: 27. Mai 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 177,26 Mrd. CAD. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de