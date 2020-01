RTL AdConnect und TVSquared kooperieren im Bereich ständig verfügbarer Performance-Nachweise für europäische TV-Werbekampagnen

Werbetreibende aus aller Welt, darunter US-amerikanische Direct-to-Consumer-Markenunternehmen (DTC), nutzen die Kooperation als Tor zum europäischen Markt

TVSquared, der weltweit führende Anbieter für TV-Attribution, sowie RTL AdConnect, die internationale Total-Video-Vertriebseinheit der RTL Group (ein in den Bereichen Broadcast, Content und Digital führendes Unternehmen) werden künftig kooperieren, um den weltweiten Werbekunden von RTL AdConnect ständig verfügbare Performance-Nachweise für mehr als 150 Fernsehkanäle und BVOD-Plattformen (Broadcaster Video on Demand) in ganz Europa anzubieten. Dies ist das erste Mal, dass ein Medieninhaber eine europäische TV-Attributionsinitiative für Werbetreibende an den Start bringt.

Die weltweiten Werbekunden von RTL AdConnect können nun die ständig verfügbarer Attributionsplattform von TVSquared nutzen, um noch am selben Tag die Performance von Werbekampagnen zu analysieren, die über die Fernsehkanäle von RTL ausgestrahlt werden. Diese erreichen Tag für Tag 160 Millionen Verbraucher in 12 Ländern. Von einer zentralen Plattform aus können Werbetreibende die Performance von TV-Werbekampagnen nach Tag, Tageszeit, Kreativität, Programm, Sender und Region beurteilen. Mithilfe von RTL AdConnect können sie anhand dieser Erkenntnisse Optimierungen vornehmen, um geschäftliche Leistungskennzahlen wie etwa Umsatz, Website-Traffic, Sucherfolge, App-Aktivität sowie das Feedback per Callcenter/SMS zu verbessern.

„Diese Kooperation sorgt für maximale Reichweite und Performance von TV-Werbekampagnen“, so Stéphane Coruble, Geschäftsführer von RTL AdConnect. „Markenunternehmen, die von den USA nach Europa expandieren möchten, können die Vorteile der enormen Präsenz von RTL im TV- und Digitalbereich nutzen und über die globale Plattform von TVSquared die Wirkung ihrer Ein- bzw. Mehr-Länder-Kampagnen noch am selben Tag messen.“

RTL AdConnect hat seine Präsenz in Nordamerika in den vergangenen zwei Jahren deutlich ausgebaut und unterstützt US-amerikanische Markenunternehmen dabei, sich auf dem komplexen europäischen TV-Werbemarkt zurechtzufinden. Direct-to-Consumer-Markenunternehmen (DTC), die ihre Geschäftstätigkeit im Ausland ausbauen möchten, sind mittlerweile eines der am schnellsten wachsenden Kundensegmente von RTL AdConnect. Durch die Kooperation mit TVSquared bietet RTL transparente Performanceanalysen in Echtzeit, wie sie digital-native DTC-Unternehmen für alle Medienkanäle einschließlich Fernsehen erwarten.

„RTL AdConnect bietet Transparenz und Rechenschaftspflicht in einem Maß, das für TV-Werbetreibende in Europa bisher noch nicht verfügbar war“, so Calum Smeaton, CEO von TVSquared. „Wir beobachten, dass viele unserer US-amerikanischen DTC-Kunden die Expansion auf dem europäischen Markt vorantreiben. Diese Kooperation bietet eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, um in diesen vielversprechenden Markt einzusteigen. Ganz gleich ob Markenunternehmen Kampagnen in nur einem oder in mehreren Ländern betreiben – sie können von der Reichweite des Fernsehens profitieren und gleichzeitig dessen direkte Wirkung auf die Geschäftsergebnisse ermitteln und optimieren.“

Über TVSquared

TVSquared ist die weltweit größte Unternehmensplattform für lineare und digitale TV-Attribution. Die ständig verfügbare Analyseplattform von TVSquared ermöglicht es Markenunternehmen, Agenturen, Fernsehsendern und Publishern, die Wirkung von TV-Werbung zu quantifizieren, TV-Werbung mit Geschäftsergebnissen zu verknüpfen und die Werbeperformance im Fernsehen durchgängig zu optimieren. Tausende Werbetreibende aus mehr als 70 Ländern nutzen TVSquared, um die TV-Werbung in Millionen von Haushalten und bei Milliarden von Werbeaufrufen zu messen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tvsquared.com.

Über RTL AdConnect

RTL AdConnect ist das internationale Total Video-Vertriebshaus der RTL Group. Das Unternehmen bietet internationalen Werbetreibenden vereinfachten Zugang zu einem globalen, hochwertigen und markensicheren Total-Video-Bestand. Damit kann sichergestellt werden, dass für Werbekampagnen in Europa die richtigen Medienentscheidungen getroffen werden. Dank der Medienpartner aus der RTL Group und weiterer Medienpartner erreicht RTL AdConnect täglich rund 165 Millionen potenzielle Konsumenten in Europa. RTL AdConnect bietet über ein umfangreiches Portfolio von Medienpartnern exklusive Lösungen rund um hochwertige Inhalte. Dabei handelt es sich um mehr als 150 Fernsehsender, mehr als 500 digitale Plattformen und mehr als 30 Radiosender in 12 Ländern. Mit 360-Grad-Lösungen unterstützt RTL AdConnect Markenunternehmen bei jedem Schritt, bietet volle Unterstützung von Anfang an und sorgt für hohe Reichweite, detaillierte Marktkenntnisse und wirksame Multiscreen-Lösungen.

