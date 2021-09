RTL GROUP - Wo ergeben sich neue Chancen?

RTL Group S.A. - WKN: 861149 - ISIN: LU0061462528 - Kurs: 52,250 € (XETRA)

Nach einer Prognoserhöhung berichtete ich vor einem Monat über die Aktie der RTL Group. Bis dato wurde der Longfahrplan gut umgesetzt. Dem SDAX-Titel gelang sowohl der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie seit März als auch über das Hoch bei 51,05 EUR. Das erste Ziel bei 52,90 EUR erreichten die Bullen souverän. Anschließend fuhr sich der Wert aber fest, das Folgepotenzial wurde bislang aber nicht abgerufen.

Kurzfristig sieht der Chart etwas toppig aus, womit Rücksetzer durchaus eingeplant werden sollten. Das Julihoch in Verbindung mit dem EMA50 bildet einen Kreuzsupport, welcher somit bei 51,05 EUR als interessantes Unterstützungslevel dient. Anleger, die den Anstieg bislang verpasst haben, können sich diese Marke vormerken und den Kurs auf Umkehrsignale untersuchen. Im Idealfall stößt sich der Wert dort wieder nach Norden ab und macht sich mittelfristig in Richtung 57,70 EUR auf.

Ein Rückfall unter die überschrittene Abwärtstrendlinie wäre dagegen ein erstes Warnsignal und könnte zu Abgaben in Richtung 48,50 EUR führen. Schlussendlich würden Kurse unter46,64 EUR ein Ende des laufenden Aufwärtsimpulses bedeuten.

Fazit: Kurzfristig liegt bei der Aktie der RTL Group ein Kreuzsupport bei gut 51 EUR im Chart. Dort könnten sich neue Long-Chancen ergeben.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 6,02 6,50 6,87 Ergebnis je Aktie in EUR 3,20 4,20 4,32 KGV 16 12 12 Dividende je Aktie in EUR 3,00 3,82 3,50 Dividendenrendite 5,74 % 7,31 % 6,70 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)