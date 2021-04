Runde Marken im Nasdaq und Dow, DAX weiter ruhig

Spätes Plus im DAX

Nach den letzten ruhigen Tagen konnte der DAX sich nun wieder an der Oberkante seiner Seitwärtsphase orientieren. Damit gelang ihm eine potenzielle Lauerstellung für einen weiteren Ausbruchsversuch, der am Freitag stattfinden könnte.

Darauf zielten auch die Kommentare im Mittags-Interview ab, die mit Ingmar Königshofen aufgezeichnet wurden:

Während der Bitcoin und die Nasdaq erst einmal wieder von den Rekorden Abstand nahmen, bewegte sich der DAX kaum. Die anfänglichen Gewinne wurden zum Mittag leicht abgegeben und erst wieder gegen Handelsende etwas ausgebaut, nachdem an der Wall Street heute die positive Stimmung überwog.

Der Dow Jones notierte erstmals in seiner Geschichte über 34.000 Punkten und der Nasdaq übersprang das Rekordhoch aus der ersten Wochenhälfte um wenige Punkte. Damit sind die beiden Indizes in bester Gesellschaft, da auch der Small-Cap-Index aus Deutschland mit Namen SDAX hier eine weitere runde Marke überspringen konnte - die 16.000 Punkte.

Treiber waren die positiven Zahlen aus den USA. Sowohl die Daten vom Arbeitsmarkt, aus dem Einzelhandel als auch die US-Frühindikatoren regionaler Notenbanken übertrafen die Markterwartungen.

Da der DAX auf der Unterseite nicht bis zum Vortagesschluss fiel, drehte der Index im Sog der Wall Street letztlich nach oben und notierte zum Handelsende im Gewinn.

Die Bandbreite der Bewegungen umfasst nur 44 Punkte und ähnelte streckenweise einem Stillstand. Sie sehen dies an den Rahmendaten des Handelstages:

Stärker stieg nur der Goldpreis, der heute deutlich zulegen konnte. Fallende US-Anleihenpreise sorgten für eine Umschichtung, belasteten die Märkte jedoch ansonsten nicht.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Gewinner war heute erneut die Deutsche Wohnen AG, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel aus Berlin für nichtig erklärt hatte. Damit stehen für viele Mieter wohl Nachzahlungen an, für die Immobilienunternehmen jedoch Sondererträge und weitere Gewinne.

Ebenfalls stark war die seit Tagen gestiegene Delivery Hero und nimmt damit weiter Fahrt in Richtung der alten Hochs auf.

In Negativbereich litt die Deutsche Bank unter den fallenden US-Anleihenpreisen. Dieser Bereich ist verantwortlich für hohe Margen, welche nun wieder sinken dürften. Die Marke von 10 Euro konnte dennoch verteidigt werden.

Ebenfalls schwach war Covestro, die bereits am Vortag unter Gewinnmitnahmen litten.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Ein weiterer Handelstag ohne Impuls und übergeordneten Trend skizzierte sich damit im DAX. Der Chartverlauf zeigt abermals eine kleine Kerze auf, die auf hohem Niveau und in Gesellschaft der letzten acht Handelstage notiert.

Das Chartbild präsentiert sich mittelfristig damit wie folgt unverändert:

