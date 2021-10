Russland - Neue Nato-Strategie Beleg für Konfrontationskurs

Moskau (Reuters) - Russland wirft der Nato einen Konfrontationskurs vor.

Die neue Abschreckungsstratgie des westlichen Militärbündnisses sei ein weiterer Beleg dafür, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. "Unter diesen Bedingungen besteht kein Bedarf an einem Dialog." Der Nato-Beschluss zeige, dass die russische Entscheidung, die Beziehungen zu dem Militärallianz abzubrechen, richtig gewesen sei. "Dieses Bündnis wurde nicht für den Frieden geschaffen, es wurde für die Konfrontation erdacht, entworfen und geschaffen", sagte Peskow. Die Nato-Verteidigungsminister hatten sich am Donnerstag auf einen neuen Masterplan zur Abschreckung Russlands geeinigt. Wenige Tage zuvor hatte Russland seine förmlichen Beziehungen zur Nato nach der Ausweisung von acht Mitarbeitern seiner Vertretung bei dem Bündnis wegen Spionagevorwürfen gekappt.

Die neue Nato-Strategie zielt darauf ab, auf gleichzeitige Angriffe Russlands im Baltikum und in der Schwarzmeer-Region vorbereitet zu sein. Die Regierung in Moskau weist alle Anschuldigungen zurück, sie verhalte sich aggressiv, und wirft ihrerseits der Nato vor, mit ihren strategischen Vorbereitungen Europa zu destabilisieren. Auch die Beziehungen zwischen Russland und den USA sowie der Europäischen Union (EU) haben sich in den vergangenen Monaten immer weiter verschlechtert und sind auf einem Tiefpunkt seit Ende des Kalten Krieges angekommen.