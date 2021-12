Russland - Vorläufiges Datum für Putin-Biden-Gipfel vereinbart

Moskau (Reuters) - Russland und die USA haben ein vorläufiges Datum für ein Videogipfeltreffen zwischen Präsident Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Joe Biden vereinbart.

Man warte allerdings auf eine endgültige Bestätigung aus Washington, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow am Freitag. Das Datum nannte er nicht. Uschakow zufolge wird Putin Biden einen Vorschlag für Sicherheitsgarantien unterbreiten. Unter anderem müsse die Nato ihre Erweiterung nach Osten stoppen und die Waffenlieferungen an Russlands Nachbarn wie die Ukraine beenden. "Angesichts der angespannten Lage ist es jetzt dringend notwendig, uns angemessene Garantien zu geben. So kann es einfach nicht weitergehen."

Biden sagte in Washington, er habe sich noch nicht mit Putin unterhalten. Russland drängt seit Wochen zu Gesprächen auf höchster Ebene mit den USA und hat wiederholt rechtlich bindende Sicherheitsgarantien ins Gespräch gebracht.