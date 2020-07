Russland warnt vor möglicher Verlegung von US-Atomwaffen nach Polen

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat vor einer mögliche Verlegung von US-Atomwaffen von Deutschland nach Polen gewarnt. Dies wäre ein Schlag gegen die Grundakte des Landes mit der Nato von 1997, sagte Vize-Außenminister Alexander Gruschko der Agentur Interfax am Donnerstag. In der Grundakte gebe es eine genaue Verpflichtung der Länder, die Lage der Atomwaffen nicht zu ändern. Es sei nicht sicher, wie sich die US-Regierung entscheide. "Wenn wir sehen, dass es konkrete Pläne gibt oder eine entsprechende Vorbereitung, dann werden wir auch von unserer Seite alle notwendigen Vorkehrungen treffen."

US-Präsident Donald Trump hatte unlängst angekündigt, 9500 der gegenwärtig rund 34 500 US-Soldaten in Deutschland abzuziehen. Einige der Soldaten sollen demnach nach Polen und an andere Standorte in Europa verlegt werden - wie viele, ist aber noch unklar. In der Vergangenheit kam immer wieder auch eine Verlegung der US-Atomwaffen aus Deutschland zur Sprache.

Auf der Kippe steht zurzeit eines der letzten großen atomaren Abrüstungsabkommen zwischen Russland und USA. Der New-Start-Vertrag zur Begrenzung des nuklearen Potenzials der USA und Russlands läuft in gut einem halben Jahr aus. Gruschko warf Washington vor, unter anderem mit dem Ausstieg aus Abrüstungsverträgen und dem Open Skies-Abkommen zur Luftraumüberwachung Chaos zu stiften./thc/DP/eas