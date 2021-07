Russland will mehr Länder in Gespräche über Atomwaffen-Kontrollen einbeziehen

Moskau (Reuters) - Russland will nicht alleine mit den USA über die Kontrolle von Atomwaffen verhandeln.

Der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, sagte am Donnerstag, es sei unausweichlich, über eine Ausweitung der Gespräche nachzudenken. Russland brachte vor allem Großbritannien und Frankreich ins Spiel.

Hochrangige Regierungsvertreter Russlands und der USA hatten sich am Mittwoch in Genf getroffen, um Spannungen zwischen den beiden größten Atommächten abzubauen. Laut Agentur Interfax hat das russische Außenministerium mitgeteilt, dass die USA China in die Gespräche zur Kontrolle von Atomwaffen einbeziehen wollen.