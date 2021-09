RWE - Bullische Konsolidierung nach Aufwärtsimpuls

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 32,490 € (XETRA)

Nach dem Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie im Tageschart im August legte die Aktie direkt bis 34,00 EUR zu. In den vergangenen Wochen konsolidierte die Aktie dann diesen impulsiven Bewegungsschub seit dem Julitief.

Bullische Konsolidierung nach Aufwärtsimpuls

Dabei setzte der im DAX gelistete Energie-Titel in den Bereich von EMA50 und EMA200 im Tageschart zurück. Diese beiden viel beachteten gleitenden Durchschnitte stellen kurzfristig das entscheidende Unterstützungslevel auf der Unterseite dar.

So lange diese Unterstützungszone um 32 EUR daher nicht per Tagesschlusskurs unterboten wird, ist der Weg des geringsten Wiederstands tendenziell aufwärts in den Bereich 34,50-35,00 EUR.

Fazit: Unter Chance-Risikoaspekten ergibt sich in die jüngste Konsolidierungsphase hier ein aktuell interessantes Einstiegsniveau mit enger Absicherungsmöglichkeit.

RWE Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)