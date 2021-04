RWE fordert klaren Rechtsrahmen für Wasserstoffgeschäft

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE sieht die Zeit für größere Investitionen in das Wasserstoffgeschäft noch nicht gekommen.

Auch für RWE habe Wasserstoff ein großes Potenzial, sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz in seinem am Freitag veröffentlichten Redetext zur Hauptversammlung am 28. April. "Investitionen in grünen Wasserstoff sind derzeit noch nicht wirtschaftlich. Weil es für grünen Wasserstoff noch keinen Markt gibt, weil rechtliche Rahmen fehlen und weil die Bedingungen für einen schnellen Markthochlauf noch nicht gegeben sind." Bis Investitionen im großen Stil getätigt würden, werde noch Zeit vergehen.