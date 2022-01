RWE gründet Gemeinschaftsunternehmen mit Northland - drei neue Windparks

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE baut seine Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien aus. Gemeinsam mit dem kanadischen Elektrizitätsversorger Northland Power würden drei Windparks mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Gigawatt entwickelt, teilte das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Essen mit. Dafür wurde ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, an dem RWE 51 Prozent hält und die Kanadier die restlichen Anteile.

Die drei Windparks sollen 2026 beziehungsweise 2028 den Betrieb aufnehmen. Die Fläche dafür befindet sich demnach nördlich der Insel Juist. Den Standort für einen der Windparks mit einer Leistung von 433 Megawatt wurde laut RWE bereits im vergangenen Jahr gesichert. Zwei weitere Flächen mit einer Gesamtkapazität von 900 Megawatt sollen nächstes Jahr im Rahmen einer Auktion vergeben werden.

Der Essener Versorger plant bis zum Ende des Jahrzehnts sein Portfolio an erneuerbaren Energien auf 50 Gigawatt auszubauen. Pro Jahr will RWE dafür im Schnitt 2,5 Gigawatt zubauen. Die Kapazitäten im Bereich Offshore-Wind sollen bis 2030 von derzeit 2,4 auf 8 Gigawatt verdreifacht werden./lew/ngu/mis