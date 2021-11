RWE – Kauftrigger erreicht

Wertpapiere von RWE konnten in dieser Handelswoche deutlich zulegen und sich den EMA 50 als Sprungbrett für einen Anstieg an die markante Hürde der letzten zwei Jahre nutzen. Aber nur ein Ausdruck darüber dürfte ein bullisches Szenario mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs aktivieren.

Insgesamt befindet sich RWE in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, dieser hält bereits seit dem Jahr 2015 an und brachte Kursgewinne an 38,65 Euro Anfang 2021 hervor. Damit wurde ein nicht unerheblicher Teil der vorausgegangenen Korrekturbewegung ausgehend seit dem Jahr 2007 wieder aufgeholt, technisch scheint aber noch sehr viel höheres Potenzial möglich zu. Um kurzfristig weitere Anstiegschancen zumindest an die aktuellen Jahreshochs zu erhalten, sollte der Widerstandsbereich um 34,60 Euro mindestens per Wochenschlusskurs überwunden werden.

Massive Investitionen angekündigt

Sollte es gelingen einen handfesten Wochenschlusskurs oberhalb der Kaufmarke von 34,60 Euro zu etablieren, könnte die RWE-Aktie in einer ersten Kaufwelle an ihre Jahreshochs bei 38,65 Euro anknüpfen. Mittelfristig könnte darüber sogar eine Rallye in den Bereich von 39,37 und schlussendlich 44,80 Euro vollzogen werden. Mutmaßlich dürfte es mit einem direkten Ausbruch im heutigen Handel nicht klappen, dafür tendieren die Märkte derzeit etwas zu schwach. Daher sollten sich Investoren im heutigen Handelsverlauf auch auf einen Abpraller einstellen, Unterstützung findet RWE im Bereich von 33,59 Euro und darunter den EMA 50 bei derzeit 32,16 Euro. In bärisches Fahrwasser würde die Aktie dagegen erst unterhalb des EMA 200 sowie der Kursmarke von 28,17 Euro übergehen.

Widerstände: 35,09; 35,50; 36,69; 37,55; 37,89; 38,65 Euro

Unterstützungen: 33,88; 32,98; 32,71; 32,16; 30,96; 30,00 Euro

RWE in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.09.2020 – 26.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007037129

RWE in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.11.2016 – 26.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007037129

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End Optionsschein auf RWE für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Abstand Knock-Out in % Letzter Bewertungstag RWE HB0JVE 0,88 25,304615 25,75 Open End RWE HB08YN 1,09 23,316029 31,09 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.11.2021; 09:38 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf RWE für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Abstand Knock-Out in % Letzter Bewertungstag RWE HR4QQ9 0,85 42,125343 24,61 Open End RWE HR4QQF 1,15 45,159013 33,65 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.11.2020; 09:41 Uhr

