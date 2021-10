RWE tritt mit Solar-Energie in griechischen Markt ein

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE wagt mit einem Gemeinschaftsunternehmen für die Nutzung der Solarenergie den Markteintritt in Griechenland.

Gemeinsam mit dem griechischen Versorger PPC peile der Konzern Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von bis zu zwei Gigawatt an, teilte RWE am Donnerstag mit. Geplant sei die Gründung eines Joint Ventures, an dem RWE 51 Prozent und PPC 49 Prozent halten. Beide Partner würden Projekte einbringen, von denen einige voraussichtlich 2023 in Betrieb gehen, andere könnten 2025 folgen. Griechenland sei eines der sonnenreichsten Länder Europas und habe ehrgeizige Wachstumspläne für Erneuerbare Energien.