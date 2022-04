RWE verhandelt mit Katar über LNG-Lieferverträge

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE will sein Geschäft mit verflüssigtem Erdgas (LNG) weiter ausbauen.

"Wir sind daran beteiligt, im Auftrag und im Namen der deutschen Bundesregierung LNG-Schiffe zu chartern", sagte Vorstandschef Markus Krebber in seiner am Donnerstag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am 28. April. Damit werde es schon ab dem nächsten Jahr möglich sein, einen Teil des russischen Gases zu ersetzen. Darüber hinaus kümmere sich der Konzern um langfristige Lieferverträge für Flüssiggaslieferungen nach Deutschland. "Hauptsächlich mit Partnern aus den USA und Katar", erklärte Krebber.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)