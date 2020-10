S Immo lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die österreichische Immobiliengruppe S Immo AG (ISIN: AT0000652250) wird an diesem Montag ihre virtuelle Hauptversammlung durchführen. Der Konzern will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 15,10 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 4,6 Prozent.

Im Vorjahr wurde ebenfalls eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlt. Dividenden-Zahltag ist der 21.10.2020. Ex-Dividendentag ist der 19.10.2020. Die Gesamterlöse verzeichneten im ersten Halbjahr 2020 einen Rückgang von 13,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum auf 87,8 Mio. Euro (Vorjahr: 101,0 Mio. Euro), wie am 25. August berichtet wurde. Das EBITDA betrug 36,1 Mio. Euro (Vorjahr: 43,3 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei 41,8 Mio. Euro (Vorjahr: 173,3 Mio. Euro). Der Periodenüberschuss betrug 16,1 Mio. Euro nach 147,9 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,22 Euro (2019: 2,23 Euro).

Die S Immo ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Wien und notiert seit 1987 an der Wiener Börse. Der Fokus liegt auf Immobilien in den Hauptstädten von Österreich, Deutschland und CEE. Das Immobilienportfolio besteht zu in etwa 70 Prozent aus Gewerbeimmobilien (Büros, Einkaufszentren und Hotels) und zu 30 Prozent aus Wohnimmobilien.

Redaktion MyDividends.de