S&T: Hauck & Aufhäuser skizziert möglichen Kurstreiber – Kursziel bietet noch deutlich Spielraum nach oben

Eine Einschätzung der Privatbank Hauck & Aufhäuser hilft den Papieren von S&T im heutigen Handel deutlich auf die Sprünge. Der Analyst Tim Wunderlich sieht eine potenzielle Trennung des Digitalisierungsspezialisten vom Bereich IT-Service als massiven Kurstreiber. Er rechnet diesbezüglich mit einer finalen Entscheidung im Oktober. Die Einstufung der Aktien beließ Wunderlich auf „Buy“ mit einem Kursziel von 31 Euro, womit er das höchste Kursniveau seit 2002 in Aussicht stellt.

Die Aktien sind daraufhin auf ein Hoch seit Anfang Mai gesprungen. Mit einem Anstieg von in der Spitze 4,3 Prozent wurden sie am späten Vormittag zum größten Gewinner im Kleinwerteindex SDax , der zeitgleich nur moderat mit 0,3 Prozent im Plus lag. Den Widerstand bei 22 Euro aus dem August konnten die Aktien des Technologiekonzerns hinter sich lassen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Robo Advisor ist nicht gleich Robo Advisor. Jetzt erfahren, worauf es beim Robo-Investing ankommt.