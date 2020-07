Sabio Group übernimmt Coverage Group in Frankreich

Mit der Aufnahme eines führenden europäischen Genesys-Cloud-Partners wird CX-Cloud-Kapazität von Sabio im Raum EMEA weiter gestärkt

Sabio Group meldete die Übernahme der Coverage Group, einem führenden unabhängigen Anbieter von Technologielösungen für Customer-Experience und Kommunikation in Frankreich. Sabio unterstützt mit der Übernahme das Ziel, der führende Anbieter auf dem europäischen CX-Markt zu werden, während seine Aktivitäten in Frankreich erheblich gestärkt werden.

Die 2007 gegründete Coverage Group mit Sitz in Paris ist ein etablierter Technologiepartner von Genesys Gold, Avaya Edge, Oracle Gold und Broadsoft. Sie hat Unternehmen in ganz Frankreich mit großem Erfolg dabei unterstützt, cloudbasierte Customer-Experience-Lösungen in den Mittelpunkt ihrer digitalen Strategie zu stellen. Zu den Kunden zählen ENGIE, BEA, EBP, Emil Frey, Homeserve, NutriXo, Optimind, Pierre Fabre, Pierre & Vacances, Sitel und Teleperformance.

„Die Übernahme ist in mehrfacher Hinsicht ein überaus wichtiger strategischer Neuzugang für die Sabio Group und unsere Kunden - sie bedeutet, dass wir nun eine starke Präsenz und Kundenbasis in Frankreich aufgebaut haben, sie intensiviert unsere Expertise und unsere Beziehung zu Genesys und Avaya und vor allem verstärkt sie die Sabio Group um ein tolles Team und einen fantastischen Kundenkreis“, sagte Jonathan Gale, CEO der Sabio Group. „Das Team von Coverage hat hervorragende Arbeit dabei geleistet, den neuen und bestehenden Kunden bei der Migration in die Cloud zu helfen. Dazu zählt auch die größte Bereitstellung der Genesys Pure Cloud in Europa. Mit der besonderen Expertise in diesem Feld wird Sabio seine Position als Europas führender Full-Service-Anbieter für Customer Experience weiter ausbauen können, indem wir unsere cloudspezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse noch weiter vertiefen. Es ist mir eine große Freude, Julien, sein außergewöhnliches Team und seine Kunden in der Sabio Group zu begrüßen.“

„Da Unternehmen in Frankreich zunehmend die Vorteile der neuesten Technologie für die Public Cloud und KI-gestützte Selbstbedienung nutzen wollen, ist der Zeitpunkt für einen Zusammenschluss der Coverage Group mit der Sabio Group und die Bereitstellung eines noch stärkeren Leistungsangebots ideal“, ergänzte Julien Jardin, CEO der Coverage Group. „Wir haben unsere Kunden bei der Nutzung der neuesten CX-Innovationen schon immer unterstützt und freuen uns darauf, dieses Engagement im Rahmen der ausgebauten Geschäftstätigkeit der Sabio Group im Raum EMEA noch zu verstärken.“

„Die Coverage Group hat bereits eine wichtige Rolle bei der Lauffähigkeit der Genesys Cloud gespielt, denn sie hat unsere Public-Cloud-Plattform für Kontaktzentren installiert, um Unternehmen in ganz Frankreich dabei zu helfen, ihren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten“, ergänzte Claudine Cherfan, VP Genesys Frankreich. „Als Teil der Sabio Group wird die Coverage Group eine noch bessere Ausgangsposition für eine schnelle Verbreitung unserer Customer-Experience-Plattform Genesys Cloud haben.“

Die Coverage Group bietet überdies ein umfassendes Kommunikationsangebot und unterstützt Unternehmen mit Sprach- und Datenverbindungen sowie über absolut sichere Layer-2-Verbindungen übertragenen VPN-Diensten, die komplett vom in Echtzeit arbeitenden Network Operations Centre des Unternehmens koordiniert werden.

Abgesichert durch Horizon Capital, setzt die Sabio Group mit der Übernahme den Wachstumsplan fort und erweitert das Lösungsportfolio sowie die geografische Abdeckung. Dazu gehören die Übernahmen des SaaS-Lösungsanbieters Rapport im März 2017, von DatapointEurope, einem führenden europäischen Technologieanbieter für Kontaktzentren, im Juli 2017, der Benchmarking-Experten für Kundenanalysen und Kontaktzentren Bright UK im März 2018, flexAnswer Solutions, dem führenden Anbieter innovativer Virtual-Assistant-Lösungen mit Sitz in Singapur im Dezember 2018, dem spanischen Spezialisten für WFO und Sprachanalytik Callware im Januar 2019, dem Fachanbieter von CX-Lösungen Team vision aus Madrid im Januar 2020 und DVELP, einem führenden Partner von Twilio in Großbritannien und dem Raum EMEA im März dieses Jahres.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200706005262/de/

Cheryl Billson

Tel: +44(0)7791 720460

Cheryl.billson@commacomms.com