SAP: Aktie im Plus – Chartwiderstand bleibt jedoch vorerst ein Hindernis

Die Papiere von SAP können im heutigen Handel positiv auf sich aufmerksam machen, hadern jedoch weiterhin mit dem Widerstand bei 125,50 Euro. Nach den finalen Quartalszahlen haben die Papiere heute den erneuten Versuch gestartet, ihr am vergangenen Freitag erreichtes Zwischenhoch bei 126,28 Euro zu erreichen. Darüber könnten sie dann die Anfang September aufgerissene Kurslücke schließen. Zuletzt kosteten sie 125,28 Euro und damit rund 1,2 Prozent mehr als am Vortag.

Europas größter Softwarehersteller rechnet weiter mit starkem Wachstum bei seiner Kernsoftware in der Cloud. SAP zeige in rauen Zeiten eine solide Entwicklung, schrieb Analyst Knut Woller von der Baader Bank in einer aktuellen Studie. Die endgültigen Kennziffern lägen im Rahmen der vorab veröffentlichten Daten.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solarseven / Shutterstock.com

