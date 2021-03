SAP-Tochter Qualtrics will 2021 um ein Viertel wachsen

San Francisco/Berlin (Reuters) - Die SAP-Tochter Qualtrics peilt für das laufende Jahr ein Umsatzplus von rund einem Viertel an.

Die Erlöse könnten auf bis zu 954 Millionen Dollar klettern, teilte der Datenanalyse-Software-Anbieter in der Nacht zu Mittwoch mit. Das ist mehr als von Analysten erwartet. Qualtrics war erst Ende Januar an die Börse gegangen und hatte an der Wall Street ein fulminantes Debüt gefeiert. Dabei wurde das US-Unternehmen zum ersten Kurs mit mehr als 21 Milliarden Dollar bewertet und auf dem Konto von SAP in Walldorf, die weiterhin mehr als 80 Prozent an Qualtrics halten, landeten 1,55 Milliarden Dollar.

Über die Plattform von Qualtrics können Firmen und Behörden Feedback und Daten von Kunden und Mitarbeitern einsammeln, um diese in Echtzeit zu analysieren und weiterzuverarbeiten. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse um 24 Prozent auf fast 214 Millionen Dollar, lagen damit aber unter den Erwartungen. Die Aktie gab nachbörslich nach. Für das erste Quartal stellte Qualtrics maximal einen Umsatz in Höhe des Vorquartals in Aussicht. Unter dem Strich wird das Unternehmen aus Utah, das stark ins Wachstum investiert, weiterhin rote Zahlen schreiben.