SARTORIUS - Die Bullen geben keine Ruhe

Die Sartorius-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 16. Februar markierte die Aktie ein Hoch bei 502,00 EUR. Anschließend setzte eine Korrektur ein, welche zu einem Tief bei 378,00 EUR führte.

Seit diesem Tief zieht der Wert wieder stark an. Am 05. August markierte er ein Hoch bei 546,40 EUR. Danach deutete sich eine Konsolidierung an, aber am Dienstag gelang der Ausbruch über 546,40 EUR. Gestern notierte die Aktie zwar kurzzeitig wieder unter dieser Marke, rettete sich aber darüber. Heute kommt es zu einem neuen Allzeithoch.

Rally läuft und läuft

Die Aktie von Sartorius könnte nach dem neuen Allzeithoch die Rally direkt fortsetzen. Das nächste größere Ziel läge bei 596,00 EUR. Sollte der Wert allerdings doch noch per Tagesschlusskurs unter 546,40 EUR zurückfallen, könnte es zu einem Rücksetzer an das alte Allzeithoch bei 502,00 EUR kommen. Ein solcher Rücksetzer würde weder den mittelfristigen noch den langfristigen Aufwärtstrend auch nur im Ansatz gefährden.

Fazit: Die Sartorius-Aktie dürfte in wenigen Tagen ein wichtiges Ziel bei 596,00 EUR erreichen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)