SARTORIUS - Nun erwischt es auch die Highflyer

Im Bereich Medizintechnik wurde an den Börsen zuletzt gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Charts wie beispielsweise die von Eckert & Ziegler, Carl Zeiss Meditec oder in den USA auch der von Resmed sprechen eine klare Sprache. Die Rally des DAX-Aufsteigers Sartorius seit Juni konnten wir mit einem Trade im Premiumservice Guidants PROmax gut mitnehmen. Schlussendlich lief der Wert aber auch hier höher, als ich es erwartet hätte.

Nun ist seit einigen Tagen Druck drauf und wie so oft nach beeindruckenden Rallys, bei denen viele Marktteilnehmer auf großen Gewinnen sitzen, geht es auch sehr schnell abwärts. Zudem hatte die Sartorius-Aktie die letzten Hochs mit bärischen Divergenzen in den Indikatoren ausgebildet. Diese lösen sich nun zur Unterseite auf. Im heutigen Handel wird zum ersten Mal seit Mai der EMA50 bärisch geschnitten. Damit könnte sich die Konsolidierung in Richtung des Ausbruchslevels bei 502,00 EUR fortsetzen. Wiederum darunter wartet in Form des EMA200 bei bald 464 EUR ein interessanter Anlaufpunkt. Von diesem aus startete beispielsweise die letzte Impulswelle.

Prozyklisch könnten sich wiederum Manöver lohnen, wenn der Wert die 600-EUR-Marke hinter sich lässt. Als Widerstand fungiert das Allzeithoch bei 599,60 EUR.

Fundamental ist der Konzern weiterhin wie von einem anderen Stern bewertet. Mit dieser Argumentation hätte man aber auch die letzte 200 %-Rally verpasst.

Fazit: Die Sartorius-Aktie korrigiert, was nach der DAX-Aufnahme fast schon zu erwarten war. Rebound-Trader merken sich die Kursniveaus bei 502 EUR und darunter den EMA200 als potenzielle Umkehrmarken vor.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 2,34 3,35 3,73 Ergebnis je Aktie in EUR 3,32 6,24 7,42 Gewinnwachstum 87,95 % 18,91 % KGV 161 86 72 KUV 17,4 12,1 10,9 PEG 1,0 3,8 Dividende je Aktie in EUR 1,01 1,34 1,49 Dividendenrendite 0,19 % 0,25 % 0,28 % *e = erwartet

