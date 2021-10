Schneider Electric wächst stärker als gedacht - Prognose bestätigt

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Elektrokonzern Schneider Electric hat im abgelaufenen Quartal trotz Engpässen in der Lieferkette mehr Geschäft gemacht als erwartet. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 11,8 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro, wie der Siemens-Rivale am Mittwoch in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Währungsschwankungen sowie Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen herausgerechnet war das ein Plus von 8,8 Prozent, Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet.

"Wir arbeiten weltweit weiter in einem zunehmend eingeschränkten Lieferketten-Umfeld", sagte Vorstandschef Jean-Pascal Tricoire. Das habe für Engpässe und höhere Kosten bei Material und Fracht gesorgt. Dennoch bestätigten die Franzosen ihre Jahresprognose. Ergebniszahlen legt das Unternehmen wie in Frankreich üblich nur halbjährlich vor./men/mis/eas