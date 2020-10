Schwedischer Stahlkonzern SSAB will Thyssenkrupp Steel nicht übernehmen

Düsseldorf (Reuters) - Der schwedische Stahlkonzern SSAB will die Stahlsparte von Thyssenkrupp nicht übernehmen.

"Nein, wir sind an einem Bieterprozess nicht beteiligt", sagte Vorstandschef Martin Lindqvist am Donnerstag in einer Telefonkonferenz anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal.