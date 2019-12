Schweiz legt eines seiner fünf Kernkraftwerke still

BERN (dpa-AFX) - In der Schweiz wird an diesem Freitag erstmals ein Kernkraftwerk stillgelegt. Die Anlage Mühleberg rund 115 Kilometer südwestlich der deutschen Grenze bei Basel soll um 12.30 Uhr per Knopfdruck abgeschaltet werden. Der Betrieb hätte sich mit notwendig gewordenen Nachrüstungen nicht mehr gelohnt, befand die Betreibergesellschaft BKW schon vor einigen Jahren. Das Kernkraftwerk produziert seit 47 Jahren Strom. Die vier anderen Schweizer Reaktorblöcke bleiben vorerst in Betrieb.

Die Schweiz hatte nach dem Unglück im japanischen Atomkraftwerk Fukushima 2011 beschlossen, keine neuen Atomkraftwerke mehr zu bauen. Alte Anlagen dürfen unter hohen Sicherheitsauflagen aber vorerst weiter betrieben werden./oe/DP/fba