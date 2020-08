Schweizer Anleger bleiben zum Wochenausklang vorsichtig

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse ist nach drei Verlusttagen auch zum Wochenausklang nicht recht in die Gänge gekommen.

Der Leitindex SMI schloss am Freitag mit 10.068 Punkten und damit praktisch auf dem Vortagesniveau. Im Wochenabstand hat das Bluechip-Barometer 0,6 Prozent zugelegt. Zwar sorgten am Nachmittag nach einem über weite Strecken verhaltenen Handel besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten für etwas Schwung. Allerdings dämpfte der wieder schärfere Ton zwischen der weltgrössten Volkswirtschaft und China die Risikobereitschaft der Anleger.

Die Standardwerte rückten mehrheitlich vor. An die Spitze setzte sich Alcon; die Aktien des Augenheilkonzerns stiegen um 1,4 Prozent. Mit dem Personaldienstleister Adecco, dem Aromen- und Dufthersteller Givaudan, dem Luxusgüterhersteller Richemont sowie dem Bauchemieunternehmen Sika waren zudem konjunktursensitive Werte weit vorne zu finden.

Nicht gefragt waren Banken: Die Aktien der Suisse sanken um 0,8 Prozent und die der UBS um 0,6 Prozent.

Am breiten Markt brachen die SHL-Anteile 15 Prozent ein. Weil sich die Aufnahme neuer Patienten in Überwachungsprogramme wegen der Coronavirus-Krise verzögert und weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, brechen der Telemedizin-Firma die Einnahmen weg.