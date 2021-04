Schweizer Börse - Credit Suisse beendet Talfahrt

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse ist mit Kursgewinnen in den neuen Handelsmonat gestartet.

Händler erklärten, die geplanten zusätzlichen billionenschweren Infrastruktur-Investitionen in den USA hätten den Märkten Schub verliehen. Dazu sei die Erleichterung gekommen, dass die zur Finanzierung der Pläne angekündigten Steuererhöhungen vergleichsweise moderat ausfielen. Der SMI zog 0,6 Prozent an auf 11.117 Punkte.

Credit Suisse beendete die Verlustserie, in der die Titel der Grossbank wegen möglicher Milliardenverluste in Zusammenhang mit Finanzierungen für den Hedgefonds Archegos fast ein Fünftel ihres Wertes verloren hatten. Am Donnerstag zogen die Aktien drei Prozent an. Mit Partners Group war ein weiterer Finanzwert gesucht. Auch der Uhrenkonzern Swatch gewann 1,8 Prozent an Wert.

Bei den Blue chips gaben einzig der Nahrungsmittelriese Nestle und der Zementkonzern LafargeHolcim etwas Boden preis. Bei den kleineren Titel sackten Newron 6,1 Prozent ab. Zuvor hatte die Biotechfirma vorläufige Studienergebnisse zu einem Schizophrenie-Medikament vorgelegt.