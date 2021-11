Schweizer Börse lässt SPACs im Dezember zum Handel zu

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Behörden haben grünes Licht für den Handel von SPACs an der SIX Swiss Exchange gegeben.

Die Mantelgesellschaften könnten ab dem 6. Dezember an der Schweizer Börse notiert und gehandelt werden, wie die SIX am Dienstag mitteilte. Grundsätzlich unterlägen die SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) den gleichen Anforderungen wie andere Gesellschaften. Hinzu kämen zusätzliche Anforderungen zum Anlegerschutz wie etwa Angaben zum Verwässerungseffekt und zu den Kosten, die die Publikumsaktionär im Falle der Rückgabe der Aktien tragen müssten.

SPACs sind Unternehmenshüllen, die zunächst kein eigenes Geschäft haben. Diese sammeln mit einem Börsengang Geld ein und gehen erst danach auf die Suche nach einem Unternehmen, das sie mit dem Erlös kaufen können.