Schweizer Börse legt Vorwärtsgang ein

Zürich (Reuters) - Fortschritte bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs haben der Schweizer Börse nach Tagen des Stillstands am Mittwoch Auftrieb verliehen.

Der SMI stieg um 0,9 Prozent auf 10.130 Punkte. Der US-Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Entwicklungspartner BioNTech läuteten nach ermutigenden Versuchsergebnissen die nächste Testphase eines Coronaimpfstoff-Kandidaten ein.

Spitzenreiter unter den Schweizer Standardwerten waren ABB. Der Elektrotechnikkonzern hat den Verkauf des Stromnetzgeschäfts an die japanische Hitachi abgeschlossen und will im Sommer mit einem milliardenschweren Aktienrückkauf starten. Auch der Augenheilkonzern Alcon und das Sanitärtechnikunternehmen Geberit gewannen deutlich an Wert. Auf der Verliererseite standen dagegen die Aktien der auf den Heimmarkt fokussierten Firmen Swisscom und Swiss Life.

Bei den Nebenwerten kletterten Clariant nach einem Medienbericht über weit fortgeschrittene Fusionsgespräche 8,7 Prozent. Implenia verteuerten sich um 3,4 Prozent. Der Baukonzern ist mit Projekten im Wert von knapp 200 Millionen Franken beauftrag worden. Dabei handelt es sich um Hotel- und Wohnprojekte in der Region Basel sowie Wohnungen und Büros in Winterthur.