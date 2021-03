Schweizer Börse legt zu - Roche-Dividendenabschlag bremst

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag zugelegt.

Vor allem dank kräftiger Kursgewinne der Bankaktien stieg der Leitindex SMI bis kurz vor Schluss um 0,5 Prozent auf 10.975 Punkte. Die Zusicherung von Fed-Chef Jerome Powell, trotz der guten Konjunkturaussichten die Geldschleusen noch lange weit offen lassen zu wollen, sorgte bei den Anlegern für Kauflaune. Dass das Plus nicht kräftiger ausfiel, ist Roche geschuldet: Bei dem Pharmaschwergewicht kam die Dividendenzahlung zum Abzug, die Genussscheine sanken deswegen um 1,7 Prozent.

An die Spitze des SMI setzten sich Aktien der Grossbanken UBS und der Credit Suisse mit 3,8 beziehungsweise 2,7 Prozent Plus. Die in der Greensill-Affäre zunehmend unter Druck stehende Credit Suisse versucht mit der Auswechslung eines Top-Managers und einer Reorganisation, sich etwas Luft zu verschaffen.

Auch zu Versicherern und Industriewerten griffen die Investoren. Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance sowie der Elektrotechnikkonzern ABB gewannen 1,5 Prozent und mehr an Wert.

Dem Markt hinterher hinkte Swatch mit 0,2 Prozent Kursanstieg. Swatch-Chef Nick Hayek zeigt sich angesichts der andauernden Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie skeptisch im Hinblick auf die angepeilte Rückkehr des Uhrenkonzerns zum Vorkrisenniveau.