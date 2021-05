Schweizer Börse nimmt nach Verlustserie neuen Anlauf

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse ist nach der jüngsten Verlustserie mit Kursgewinnen in den Mai gestartet.

Der Leitindex SMI stieg am Montag um 0,8 Prozent auf 11.110 Punkte. Das Barometer der 20 grössten Schweizer Börsenwerte beendete damit eine - mit einer Unterbrechung - sechstägige Baisse. Konjunkturdaten aus der Schweiz und der Euro-Zone befeuerten den Konjunkturoptimismus der Investoren. In der Schweiz stieg der Einkaufsmanagerindex deutlich stärker als erwartet und in Europa ist der Industrieboom ungebrochen.

An die Spitze der ohne Ausnahme festeren Standardwerte setzten sich die Lonza-Aktien mit 1,8 Prozent Plus. Der Arzneimittel-Auftragshersteller profitierte von der letzte Woche bekanntgegebenen Ausweitung der Wirkstoffproduktion für den Corona-Impfstoff des US-Biotechnologiekonzerns Moderna. Erneut gefragt war auch Swiss Re mit einem Kurszuwachs von 1,5 Prozent. Der Rückversicherer kehrte im ersten Quartal trotz erneut hoher Zahlungen für Schäden durch die Corona-Krise und Naturkatastrophen in die schwarzen Zahlen zurück.

Am stärksten zum SMI-Anstieg trugen indes die Pharmaschwergewichte Roche und Novartis mit 1,2 beziehungsweise 0,9 Prozent Wertzuwachs bei. Marktteilnehmer sehen darin ein Zeichen, dass Anleger auf breiter Front in den Markt einsteigen. Denn die beiden Arzneimittelhersteller gelten als krisensichere und defensive Anlagen, die üblicherweise wenig gefragt sind, wenn auf einen Aufschwung gesetzt wird.