Schweizer Bundesanwaltschaft untersucht Mozambique-Kredite

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Strafverfolgungsbehörde nimmt die Kreditvergabe an staatsnahe Firmen in Mozambique unter die Lupe.

Die Bundesanwaltschaft habe im Februar 2020 ein Strafverfahren eingeleitet, bestätigte die Behörde am Freitag einen Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung". Das Verfahren wegen Verdachts auf Geldwäsche werde gegen Unbekannt geführt. Zu den Banken, die halfen, Kredite im Volumen von zwei Milliarden Dollar bereit zu stellen, gehört die Credit Suisse. Gegen das Institut laufen Untersuchungen in Großbritannien und in den USA.