Schweizer Notenbank - Evergrande ist nicht nur lokales Problem

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verfolgt die Auswirkungen der Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande genau.

"Es ist falsch, hier in Alarmismus zu verfallen, aber auch falsch, hier einfach alles zu ignorieren und zu sagen, es sei ein lokal kleines Problem", sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. "Wir haben immer wieder gesehen, dass aus scheinbar kleinen Entwicklungen plötzlich die Finanzmärkte verunsichert werden und größere Korrekturen kommen. Wir werden das ganz genau verfolgen, wie das alle anderen Zentralbanken auch machen werden."

Evergrande zeige, dass es immer wieder zu unerwarteten Störungen kommen könne, die dann größere Auswirkungen hätten, sagte Jordan. Entsprechend wichtig sei es, dass die Akteure auf den Finanzmärkten wie etwa Banken über Eigenkapitalpolster verfügten, um Verluste absorbieren und so Dominoeffekte vermeiden zu können.

Von Schweizer Banken sind bisher keine Alarmsignale gekommen. Credit Suisse erklärte am Mittwoch, dass ein Schwellenländer-Anleihenfonds der Bank mit 0,6 Prozent des Gesamtvolumens von zuletzt rund zwei Milliarden Dollar in Evergrande-Papieren investiert sei. Zudem seien Zielfonds von eigenen Dachfonds minimal exponiert. Ausfälle der Anleihen würden aber in erster Linie die Fonds-Inhaber und nicht die Bank selbst treffen. Zur Frage, ob auch die eigene Bilanz des Instituts von einem Ausfall betroffen wäre, erklärte ein Sprecher: "Die Credit Suisse ist kein bestehender Kreditgeber von Evergrande, und wir haben kein direktes Kreditengagement bei diesem Unternehmen." Die UBS habe kein "materielles Exposure" gegenüber Evergrande, erklärte eine der Bank nahestehende Person.

Der mit insgesamt 305 Milliarden Dollar verschuldete chinesische Immobilienriese hatte kürzlich bekanntgegeben, mit Hilfe "privater Verhandlungen" eine Lösung für die am Donnerstag fällige Zinszahlung eines bis 2025 laufenden Yuan-Bonds gefunden zu haben. Unklar blieb aber zunächst, ob Evergrande im Tagesverlauf Zinsen für eine Anleihe wie versprochen bedient.