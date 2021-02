Schweizer Wettbewerbshüter gehen gegen Mastercard vor

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Wettbewerbshüter haben eine Untersuchung gegen den Kreditkartenkonzern Mastercard eröffnet.

Auslöser der Untersuchung sei eine Anzeige des Schweizer Finanzinfrastruktur-Konzerns SIX, wie die Wettbewerbskommission (WEKO) am Dienstag mitteilte. SIX werfe Mastercard vor, den Markteintritt eines neuen nationalen Regelwerks von SIX für Bargeldbezüge und weitere Transaktionen an Bankomaten zu behindern. Es solle insbesondere Bareinzahlungen oder Saldoabfragen auch an Fremdautomaten ermöglichen. Die Weko habe vorsorgliche Maßnahmen erlassen.