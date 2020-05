ServiceNow: 2000 Prozent Plus seit Börsengang – CEO Bill McDermott ist „hungrig“ und will noch viel mehr

Der ehemalige SAP-Chef ist bekannt für seine markanten Sprüche. Der 59-jährige Top-Manager ist aber auch dafür bekannt, dass er viel vom dem einhält, was er verspricht. Jetzt hat er sich in einem Interview mit „Der Welt“ zur weiteren Zukunft seines Konzernes ServiceNow geäußert. Treffen die neuen Aussagen zu, dann verdoppelt sich der Börsenwert des Software-Spezialisten mindestens ein weiteres Mal.

McDermott: „Unsere Zukunft sieht rosig aus“

„Ich wüsste nicht, warum wir unseren Börsenwert nicht schon in ein paar Jahren verdoppelt haben sollten. Es gibt nur wenige Unternehmen, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben und so schnell wachsen wie wir. Unsere Zukunft sieht sehr rosig aus“, so der ehemalige SAP-Chef gegenüber der Welt. Um der Bedeutung dieser Aussage noch mehr Kraft zu verleihen, zieht Bill McDermott gleich noch einen Vergleich zu seinem ehemaligen Arbeitgeber.

Als der US-Manager seinen Job in Walldorf antrat, hatte SAP einen Börsenwert von etwa 39 Milliarden Euro. Mehr als 9 Jahre stand McDermott an der Spitze von SAP und in diesem Zeitraum stieg der Börsenwert des DAX-Konzerns auf 170 Milliarden Euro. Der absolute Spitzenwert unter allen 30 Werten im deutschen Leitindex.

McDermott: „Ich bin hungrig“

“Sie können nirgendwo auf der Welt einen einzigen Kunden finden, der unzufrieden wäre mit ServiceNow. Sie kennen mich, ich bin hungrig! Ich will, dass alle gewinnen. Ich will, dass jeder im Team der Beste ist. Ich möchte Meisterschaften und Titel gewinnen“, gibt sich Bill McDermott im Interview mit der Zeitung „Die Welt“ kämpferisch für die Zukunft.

Die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres unterstreichen jedenfalls, dass der Chef von ServiceNow den Mund zwar voll nimmt, aber anscheinend nicht zu voll. Zum Jahresauftakt pulverisierte das amerikanische Software-Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Die Bank of America erhöht kurz danach ihr Kursziel auf 408 Dollar und empfahl die Aktie zum Kauf.

Auch unser Redaktionsleiter Markus Weingran ist vom weiteren Erfolg der Aktie überzeugt. Das ServiceNow-Papier befindet sich schon seit einiger Zeit in seinem Musterdepot und gehört dort zu den Top-Werten. Mit einem Kursplus von fast 50 Prozent hat die Aktie einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass die Performance des Musterdepots nach dem Corona-Crash wieder positiv ist.

Neugierig welche Werte noch im dem Musterdepot sind? Schauen Sie einfach mal in die heutige Ausgabe von onvista Mahlzeit rein.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de

Redaktion onvista

Foto: Sundry Photography / Shutterstock.com